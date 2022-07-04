В Петербурге треть дорог не отвечают нормативным требованиям

Петербург не вошел в десятку лидеров рейтинга регионов России по качеству автомобильных дорог, подготовленного РИА "Новости". Как пишет 4 июля агентство, в Северной столице стандартам отвечают только 65,5% региональных и местных трасс, что ставит город на 13 позицию в списке.

Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечают 97,5% автодорог. Также в первую пятерку регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Ингушетия и Челябинская область, где стандартам соответствуют более 80% трасс.

Хуже всего обстоят дела в Архангельской области, где, по данным исследования, в нормативы укладываются лишь 10,3 % местных и региональных трасс. Всего в России насчитывается восемь регионов, где менее 30% дорог соответствуют существующим требованиям.