ФСБ задержала специалиста Гостехнадзора Ленобласти, заподозренного во взятках

По предварительным данным, фигурант уголовного разбирательства мог на постоянной основе получать взятки от различных предпринимателей за регистрацию разного рода тяжёлой спецтехники.

Сотрудники ФСБ РФ отчитались о задержании главного специалиста межрайонной инспекции Ломоносовского района управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, заподозренного в систематическом получении взяток, информирует пресс-служба силового ведомства.

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