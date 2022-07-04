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Новости 11:49

ФСБ задержала специалиста Гостехнадзора Ленобласти, заподозренного во взятках

фото ЗакС политика ФСБ задержала специалиста Гостехнадзора Ленобласти, заподозренного во взятках

Сотрудники ФСБ РФ отчитались о задержании главного специалиста межрайонной инспекции Ломоносовского района управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, заподозренного в систематическом получении взяток, информирует пресс-служба силового ведомства.

По предварительным данным, фигурант уголовного разбирательства мог на постоянной основе получать взятки от различных предпринимателей за регистрацию разного рода тяжёлой спецтехники.

ФСБ продолжает вести сбор доказательств причастности специалиста к правонарушениям.


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