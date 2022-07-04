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Думский комитет одобрил передачу биометрических данных россиян в единую базу без их согласия

фото ЗакС политика Думский комитет одобрил передачу биометрических данных россиян в единую базу без их согласия

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о единой системе биометрических данных, сообщил 4 июля "Интерфакс". Изменения предполагают возможность передачи персональных данных, хранящихся в финансовых или иных организациях, в единую базу без получения согласия физлиц, но лишь с уведомлением.

Уведомление субъекта персональных данных предполагается сделать обязательным. При этом человек сможет отказаться от обработки своих биометрических данных  в единой биометрической системе.

Предусмотренный законопроектом механизм преследует цель скорейшего наполнения единой биометрической системы образцами для дальнейшего развития биометрических технологий, заявили авторы поправок.


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