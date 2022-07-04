ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:58

Петербуржцы отдают деньги мошенникам, оплачивая фейковые товары из ИКЕА

фото ЗакС политика Петербуржцы отдают деньги мошенникам, оплачивая фейковые товары из ИКЕА

Петербургская полиция массово получает заявления о мошенничестве с товарами из уходящего из РФ магазина ИКЕА: за последние дни силовики зарегистрировали целую серию однотипных обращений, пишет 78.ru.

Так, 1 июля в правоохранительные органы обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что ещё в мае нашла на просторах интернета сайт, который якобы продавал товары из ИКЕА. Она заказала 18 корзин для гардероба и перевела продавцу 18 тысяч рублей. Заказанное она так и не получила.

Аналогичный случай произошёл с 48-летней женщиной, которая вышла на товары из ИКЕА через Telegram-канал: мошеннику она в итоге перевела 12,5 тысяч рублей, но также заказанного так и не увидела.

Также в полицию обратились 35-летняя женщина и 26-летний мужчина. Первая отдала фейковым продавцам продукции ИКЕА чуть более 44 тысяч рублей, второй — 15 тысяч рублей.

Добавим, официальная онлайн-распродажа товаров ИКЕА стартует завтра, 5 июля.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама