Петербуржцы отдают деньги мошенникам, оплачивая фейковые товары из ИКЕА

Петербургская полиция массово получает заявления о мошенничестве с товарами из уходящего из РФ магазина ИКЕА: за последние дни силовики зарегистрировали целую серию однотипных обращений, пишет 78.ru.

Так, 1 июля в правоохранительные органы обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что ещё в мае нашла на просторах интернета сайт, который якобы продавал товары из ИКЕА. Она заказала 18 корзин для гардероба и перевела продавцу 18 тысяч рублей. Заказанное она так и не получила.

Аналогичный случай произошёл с 48-летней женщиной, которая вышла на товары из ИКЕА через Telegram-канал: мошеннику она в итоге перевела 12,5 тысяч рублей, но также заказанного так и не увидела.

Также в полицию обратились 35-летняя женщина и 26-летний мужчина. Первая отдала фейковым продавцам продукции ИКЕА чуть более 44 тысяч рублей, второй — 15 тысяч рублей.

Добавим, официальная онлайн-распродажа товаров ИКЕА стартует завтра, 5 июля.