Минпромторг добавит Lego в список для параллельного импорта, а Duracell исключит

Минпромторг скорректировал программу параллельного импорта, внеся изменения в список ввозимых в страну зарубежных брендов, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ведомства Дениса Мантурова. По его словам, обновленный перечень направлен на регистрацию в Минюст.

"[Из перечня] удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. <...> А, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", — цитирует агентство слова министра.

В частности, в список брендов для параллельного импорта должна попасть продукция BMW, Siemens и Lego. Одновременно из него планируется исключить товары Wilo, Duracell, Merries и других компаний.

"Если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении", — добавил Мантуров.

Ранее сообщалось о прекращении поставок в Россию смартфонов Honor, чей производитель якобы ищет партнеров в соседних государствах для налаживания поставок гаджетов по параллельному импорту.