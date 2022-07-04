В Петербурге "вернули с того света" два старинных особняка

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) оценили вклад собственников двух старинных особняков, являющихся объектами культнаследия, в их реставрацию. Оба исторических здания восстановлены за счёт их владельцев.

Один из особняков — дом Савинской (дача семьи Пуниных) — расположен на Госпитальной улице в Павловске, второй — дача Шапошниковой — находится на улице Ломоносова в Парголово.

"Дом Савинской (Пуниных) и дача Шапошниковой буквально "возвращены с того света". У этих дач тяжелая история, уже к началу XXI века их нужно было спасать. Обязательно съездите посмотреть, как можно возродить дома, которые на момент продажи были больше похожи на бараки", - отметил вклад владельцев глава КГИОП Сергей Макаров.

Дом в Павловске реставрировался около 10 лет. Нынешний собственник планирует жить в нём вместе со своей семьёй.

Здание в Парголово принадлежит Александру Кормилицыну. Он планирует завершить все работы по дому и также переехать в него жить.

Фото: сайт КГИОП