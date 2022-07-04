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"Владибалтийск и Балтийский край": Миронов предложил переименовать Калининград

фото ЗакС политика "Владибалтийск и Балтийский край": Миронов предложил переименовать Калининград

В годовщину переименования Кенигсбергской области в Калининградскую лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил подумать о новом названии для региона и его столицы, передает 4 июля пресс-служба партии. Свои предложения он озвучил незамедлительно, при этом выразив мнение, что смена имени должна отражать современные реалии и отечественные традиции.

"Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край, — высказался Миронов. — Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики".

В то же время депутат оговорился, что "решать этот вопрос должны жители региона".

Попутно Миронов выступил за наделение Калининградской области статусом края.

По итогам Второй мировой войны германская провинция Восточная Пруссия была разделена между СССР и Польшей. В апреле 1946 года была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, 4 июля того же года она была переименована в Калининградскую.


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