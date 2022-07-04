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Экс-сотрудник Смольного получил пост главы министерства культуры Кировской области

фото ЗакС политика Экс-сотрудник Смольного получил пост главы министерства культуры Кировской области

Новым руководителем министерства культуры Кировской области стал Даниил Дворцов: ранее он работал в администрации Петербурга, информирует пресс-служба правительства региона. В понедельник, 4 июля, Дворцова коллегам представил областной глава Александр Соколов.

"В Кировскую область начали возвращаться её уроженцы. Министром культуры региона назначен вятчанин Даниил Львович Дворцов. Надеюсь, что это не последний случай, когда люди, поверившие в то, что на малой родине можно добиваться успеха, будут возвращаться", - высказался Соколов.

Дворцов родился в 1980 году в Кирове. В 1999 году завершил учёбу в Кировском училище искусств, позднее поступив в Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова.

Изначально Дворцов работал преподавателем в Санкт-Петербургской музыкальной школы им. Римского-Корсакова, позднее стал главой сектора образования в сфере культуры комитета по культуре Северной столицы.

Фото: пресс-служба правительства Кировской области


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