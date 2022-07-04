Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД

Владимир Кубышко получил должность заместителя главы Министерства внутренних дел РФ: соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Кубышко имеет звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
"Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", – указывается также в документе за подписью президента.
Указ обретает легитимную силу начиная с понедельника, 4 июля.
До сегодняшнего назначения Кубышко работал в должности начальника департамента государственной службы и кадров.