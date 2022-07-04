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Новости 16:22

Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД

фото ЗакС политика Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД

Владимир Кубышко получил должность заместителя главы Министерства внутренних дел РФ: соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кубышко имеет звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

"Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", – указывается также в документе за подписью президента.

Указ обретает легитимную силу начиная с понедельника, 4 июля.

До сегодняшнего назначения Кубышко работал в должности начальника департамента государственной службы и кадров.


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