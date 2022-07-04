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Средняя зарплата петербуржцев на конец июня превысила 80 тысяч рублей

фото ЗакС политика Средняя зарплата петербуржцев на конец июня превысила 80 тысяч рублей

В городском Центре занятости населения рассказали об уровне зарплат в Петербурге: так, по состоянию на конец июня рядовой петербуржец получает более 80 тысяч рублей, пишут "Ведомости".

Наибольший годовой рост показали зарплаты в сферах IT — на 10%, в закупках — на 12%, искусства и масс-медиа — на 13%, в медицине — на 4%. В то же время рабочие специальности стали практически единственной категорией, жалованье в сфере которых выросло на уровень инфляции — на 24%. Понизились заработные платы у домашнего персонала, частично госслужащих и учёных.

В исследовании, выдержки из которого приводят "Ведомости", сообщается также, что треть компаний Северной столицы намереваются скорректировать зарплаты своих сотрудников. В основном изменения в положительную сторону смогут ощутить на себе работники IT-сектора.

Уровень жалованья компании собираются повышать для того, чтобы поддержать сотрудников в сложной экономической обстановке, вызванной в том числе санкциями Запада, которые были усилены в ответ на начало "специальной военной операции" на Украине. Сокращение коснётся на рынке продажи автомобилей, бытовой техники и сфере медицинских услуг.


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