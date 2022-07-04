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В Ленобласти простились с погибшим на Украине военнослужащим

фото ЗакС политика В Ленобласти простились с погибшим на Украине военнослужащим

В Выборгском районе Ленинградской области состоялись похороны военнослужащего Евгения Трофимова, погибшего во время спецоперации на Украине, сообщила 4 июля пресс-служба администрации региона.

Свои соболезнования родным и близким принес губернатор Александр Дрозденко. "Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном. Прощаемся с отважным защитником Родины, отдавшим жизнь за безопасность людей на Донбассе, за мир — для нынешнего и будущих поколений наших соотечественников", — заявил глава региона и добавил, что "вместе с близкими, товарищами, однополчанами героя скорбят сегодня все ленинградцы".

Также Дрозденко назвал гибель Трофимова героической. Каких-либо сведений об обстоятельствах его смерти в областной администрации не привели.


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