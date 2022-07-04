В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы

Власти Петербурга объявили "жёлтый" уровень погодной опасности ввиду надвигающейся на город грозы, информирует пресс-служба Смольного.

По данным Росгидрометцентра, начина с 6 утра вторника, 5 июля, вплоть до 14:00 в Северной столице и местами в Ленинградской области будет бушевать стихия.

МЧС в свою очередь предупреждает, что гроза будет сопровождаться ливнями с градом и порывами ветра 15-17 м/с.

Кроме того, ввиду засушливой недели объявлен "оранженвый" уровень пожарной опасности.

Чиновники просят горожан и жителей области, пользующихся автомобилями, проявлять осторожность и при возможности отказаться от вождения в обозначенное время.