Беглов заявил об успехах экономики Петербурга

Попытки расшатать экономику Петербурга со стороны западных стран не увенчались успехом, она устойчива и демонстрирует рост, заявил 4 июля губернатор Александр Беглов в ходе своего еженедельного обращения по "Радио России".

"Городская экономика сегодня стабильна, продолжает развиваться, — сообщил он слушателям. — Надежды недружественных стран на коллапс и спад не оправдались".

В подтверждение своих слов градоначальник привел результаты выполнения в городе трех госпрограмм — соответственно, по развитию промышленности, туризма и городских территорий. "Промышленность с января по апрель текущего года увеличила число занятых более чем на 3 %, среднюю зарплату — почти на 13 %. Приток туристов к началу июня вырос в Петербурге на 32 %. Наш город остается привлекательным для инвесторов. Объем инвестиций за прошлый год увеличился на 100 миллиардов рублей", — перечислил достижения Беглов и добавил, что "устойчивость экономики позволяет нам сегодня наращивать объемы и формы социальной помощи и поддержки".