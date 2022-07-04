Беглов напомнил о соцгарантиях для петербургских участников спецоперации

Губернатор Александр Беглов, отчитываясь о событиях предыдущей недели, не преминул остановиться на бесплатных путевках в оздоровительные лагеря для детей участников спецоперации на Украине. Выступление его прозвучало 4 июля в эфире "Радио России".

"На прошлой неделе мы ввели дополнительные социальные гарантии для участников спецоперации на Украине и в республиках Донбасса, — сообщил Беглов. — Отныне детям из таких семей бюджет Петербурга полностью оплачивает путевки в лагеря".

В связи с этим нововведением чиновник отметил, что "спектр поддержки российских солдат и офицеров, защищающих нашу Родину за ее пределами, должен быть максимально широким".

Также Беглов упомянул о появлении нового праздника — Дня ветерана боевых действий. В связи с этим он указал, что "в Петербурге сегодня живут почти 30 тысяч бойцов, для которых высшими ценностями всегда были безопасность, свобода и могущество нашего Отечества". В своих дальнейших рассуждениях он отметил некий символизм в том, "что первый День ветерана боевых действий мы отметили 1 июля, накануне освобождения Луганской народной республики от нацистов".