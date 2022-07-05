Алескеров подготовил поправки в законодательство о зеленых насаждениях

Депутат петербургского парламента Андрей Алескеров внес на рассмотрение коллег законопроект, призванный изменить правила вырубки зеленых насаждений. Как говорится в Telegram-канале справедливоросса, он предлагает обязать чиновников восстанавливать в двукратном объеме вырубленные кусты и деревья в границах ЗНОП. Более того, Алескеров хочет ввести это правило и для вырубок в любых зеленых зонах. При этом инициатива предполагает, что компенсационная высадка будет производиться в границах того же муниципалитета. Депутат рассчитывает, что закон успеют принять осенью.

"Это необходимо для того, чтобы у муниципальных властей, которых город наделил полномочиями по компенсационному озеленению, к следующему агротехническому сезону 2023 года имелись средства для проведения этих работ исходя из расчета "одно дерево вырубаем – два высаживаем"", - отметил Алескеров.

На сегодняшний день в городе действует норма, по которой вырубленные кусты и деревья в границах ЗНОП компенсируются в пропорции один к одному.