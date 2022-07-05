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Новости 16:50

На борьбу с граффити и надписями на стенах домов ГАТИ тратит более 100 млн рублей в год

фото ЗакС политика На борьбу с граффити и надписями на стенах домов ГАТИ тратит более 100 млн рублей в год

На заседании петербургских чиновников, посвященном вандализму, представители Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) рассказали, что более 100 млн рублей ежегодно ведомству приходится тратить на очищение стен зданий от несанкционированных надписей и рисунков. Как сообщает пресс-служба Смольного, из 580 осмотренных объектов с начала года вандалы разукрасили 147. По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, рисовать на стенах недопустимо, но полностью игнорировать запросы горожан и интересы молодежи тоже не стоит.

"Должна быть возможность размещать изображения, не причиняя ущерба облику города. Это могут быть специальные стенды, световые проекции. О создании условий для творческой реализации должны позаботиться все органы исполнительной власти", - произнес Повелий на заседании межведомственной комиссии.

В качестве примера такой заботы чиновник сослался на колпинский парк "Зима-Лето", где для нанесения изображений установлены специальные конструкции.

фото: пресс-служба Смольного


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