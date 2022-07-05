Госдума приняла закон о создании "банка данных экстремистских материалов"

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство об экстремизме, которыми предусматривается создание единого "банка данных экстремистских материалов". Управлять этой информационной системой в случае принятия закона доверят Минюсту.

В пояснительной записке сказано, что банк данных создадут за год, после чего закон вступит в силу. Инициатор поправок Василий Пискарев, возглавляющий комитет по безопасности и противодействию коррупции, считает, что законопроект повысит эффективность борьбы с профилактикой экстремизма и терроризма. Из текста инициативы следует также, что она поможет избирательным комиссиям качественнее проверять сведения о кандидатах на предмет их причастности к запрещенным организациям.

Предполагается, что доступ ко всему массиву данных будет ограниченным.