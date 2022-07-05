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Главгосэкспертиза разрешила строить продолжение "зеленой" ветки метро до станции "Зоопарк"

фото ЗакС политика Главгосэкспертиза разрешила строить продолжение "зеленой" ветки метро до станции "Зоопарк"

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию о строительстве нового отрезка "зелёной" ветки метрополитена от ещё не возведённых станции "Улица Савушкина" до станции "Зоопарк". Внимание на это обратила "Фонтанка".

Одобрение получила проектная документация и инженерные изыскания для подготовительного этапа строительства.

До начала военной "спецоперации" на Украине в Смольном заявляли о том, что к возведению продолжения "зелёной" ветки от "Беговой" до "Зоопарка" должны приступить уже в нынешнем году.

Напомним также, что подрядчик строительства - компания "Метрострой Северной столицы" - обещал построить и открыть станции "Юго-Западная" и "Путиловская" в 2024 году. При этом сроки их сдачи неоднократно откладывались.


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