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В Смольном допустили снижение платы за вывоз мусора при сортировке отходов

фото ЗакС политика В Смольном допустили снижение платы за вывоз мусора при сортировке отходов

Руководитель комитета по природопользованию Александр Герман допустил снижение платы за вывоз бытовых отходов в случае, если горожане будут сортировать мусор, пишет "Деловой Петербург".

При этом Герман отметил, что оплата по фактическому объёму в случае запуска системы раздельного сбора уже включена в правила оказания коммунальной услуги.

Жителям домов необходимо будет консолидированно принять решение о переходе на сортировку мусора. При этом проблемой может стать отсутствие отдельной контейнерной площадки у каждого дома, поскольку большая часть площадок рассчитана на несколько ТСЖ, добавил Герман.

"Как вариант, можно объединять дома, прикреплённые к одной площадке, и разделять платёж между ними", — предложил глава комитета по природопользованию.

Напомним, что до осени Смольному необходимо решить вопрос сортировки бытовых отходов: либо система будет дуальной, когда весь мусор складируется в один контейнер, либо — многопоточной, предполагающей установку баков под разные виды мусора.


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