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ЗакС потратит на продукцию покинувшего Россию Нewlett Packard до миллиона рублей

фото ЗакС политика ЗакС потратит на продукцию покинувшего Россию Нewlett Packard до миллиона рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается закупить 93 картриджа для принтеров марки Нewlett Packard на сумму до 1 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовали 5 июля. 

В среднем в Заксобрании один картридж оценили в 10 тысяч рублей. В аукционной документации говорится, что гарантийные обязательства на год должны взять на себя официальные сервисные центры, авторизованные производителем. Прием заявок от поставщиков прекратится 17 июля.

Месяцем ранее американская компания Hewlett Packard заявила о прекращении деятельности на территории России и Беларуси. Решение покинуть рынок связано с проведением "специальной военной операции" на Украине. Минпромторг еще в мае внес марку Hewlett Packard в список производителей, чью продукцию можно будет ввозить в страну без согласия владельца в рамках так называемого "параллельного импорта". 

 

Константин Леньков


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