Экс-глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержан в Москве

Помощник главы МВД, бывший начальник ГУ МВД по Петербургу и области генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан в Москве, сообщило 6 июля РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК столицы Алексея Мельникова. По его словам, Умнов сейчас содержится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

Издание 47news также сообщает о задержании главы ГИБДД по Петербургу и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова. По данным интернет-газеты, полицейский был доставлен в Москву для расследования уголовного дела.

Указанные факты подтвердило утром в среду МВД России. В ведомстве указали, что также был задержан бывший главный тыловик петербургского главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

Умнов, Семенов и Абакумов подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы в Петербурге. По версии следствия, изложенной "Коммерсантом", полицейские добивались от предпринимателей пожертвований в "Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти", полученные деньги бесконтрольно тратились. Накануне у всех троих прошли обыски в связи с заведенным уголовным делом.