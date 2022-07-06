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Новости 11:52

В России приостановил работу крупнейший завод по производству свинца

фото ЗакС политика В России приостановил работу крупнейший завод по производству свинца

Введенные Минпромторгом в мае ограничения на вывоз металла привели к тому, что завод "Фрегат" в подмосковном Раменском вынужденно приостановил свою работу, передает "Коммерсант". Предприятие называют самым крупным заводом по производству вторичного свинца, выпускающим ежегодно до 40 тысяч тонн продукции. После западных санкций и российских административных мер нынешнего года оказалось, что внутренний спрос на свинец недостаточно велик.

"Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта", - рассказали представители завода, на котором трудятся более 200 человек.

Собеседники газеты говорят, что для получения лицензии на экспорт сегодня нужно соблюсти требования, которые проблематично выполнить в комплексе. Чиновники также призывали производителей свинца и сплавов искать покупателей в числе дружественных стран, однако нынешние условия таковы, что затруднительным представляется обозначить и сроки, и объемы поставок. Со своей стороны, Евросоюз полностью запретит приобретать российский свинец с 10 июля.


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