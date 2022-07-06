В Минпросвещения заявили о нехватке 42 миллиардов рублей на антитеррористическую безопасность школ

Мероприятия по антитеррористической безопасности не выполнены приблизительно в половине российских учебных заведений, передает 6 июля ТАСС со ссылкой на выступление замглавы Минпросвещения Андрея Корнеева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В своей речи Корнеев поведал собравшимся, что всего в стране насчитывается 83 тысячи учебных заведений, разделенных по четырем категориям опасности. По словам чиновника, организации первой категории не выполнили мероприятия по защищенности на 47%, второй — на 59%, третьей — на 49%, четвертой — на 67%.

На вопрос главы комитета Лилии Гумеровой, действительно ли около половины учебных организаций "не отвечают требованиям безопасности, даже существующим, пусть противоречащим друг другу", Корнеев ответил утвердительно. По его словам, на дооснащение зданий потребуется еще 41,9 миллиарда рублей.