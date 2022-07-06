Молокозавод под Петербургом вернулся к работе после восьми месяцев простоя

После восьми месяцев реорганизации, которой был занят производитель молочной продукции "Лосево", его завод в Светогорске возобновил работу, о чем пишет газета "Деловой Петербург". В течение затянувшейся паузы компания была близка к банкротству. С осени она потеряла три фирменные торговые точки.

"На полки магазинов-партнёров и фирменного магазина в Светогорске вернётся весь ассортимент продукции: молоко, йогурты, кефир, ряженка, творог, сливочное масло, ацидофилин и бифилайф, сметана", - сообщил гендиректор "Лосево" Эльдар Беглов.

Ожидается, что продукция фирмы вновь появится на полках как крупных сетей, так и небольших магазинов. При этом эксперты "ДП" полагают, что вернуться на городской рынок в нынешней ситуации компании будет непросто: на возвращение прежней доли на рынке собеседники издания отводят фирме не менее двух лет.