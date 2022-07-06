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В Стрельне согласовали благоустройство новой зоны отдыха

фото ЗакС политика В Стрельне согласовали благоустройство новой зоны отдыха

Петербургская Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) одобрила проект создания на побережье Финского залива в границах Стрельны нового общественного пространства, о чем сообщается на сайте Смольного. К середине осени должен будет преобразиться участок, примыкающий к улице Нижняя дорога в районе дома №15. На онлайн-карте эта территория помечена значком причала.

Исполнитель госзаказа должен будет проложить новые пешеходные тропинки, провести комплексное озеленение местности, включая укладку газонов. Проект включает в себя также установку скамеек и ограждений.

Работы по благоустройству производит администрация Петродворцового района, выступающая и в качестве их заказчика.


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