ЗакС Петербурга закупит детские книги "Я гражданин России" и раскраску-антистресс

Законодательное собрание Петербурга собирается приобрести партию детских книг "Я гражданин России" и успокаивающую раскраску "Кототерапия" с набором карандашей. На них готовы выделить до 970 тысяч рублей. Соответствующую закупку опубликовали 5 июля.

Всего в Заксобрании хотят заказать 700 таких наборов. Детская книжка "Я гражданин России" расскажет юным читателям о том, как работают законы в стране, кто их придумывает, а также за что можно попасть в тюрьму. Кроме того, в аннотации к изданию обещают пояснить, в чем "мощь и сила" России. Второе издание, которое закупают в ЗакСе - раскраска-антистресс "Кототерапия", которая, по заявлениям авторов, поможет избавиться от "гнета будничных забот и окунуться в мир безмятежности". Вдобавок к этому закупят наборы карандашей 12 цветов.

Дороже всего обойдутся детские пособия по праву - 698 тысяч рублей. Одну книжку оценили в 998 рублей. На раскраски и карандаши потратят почти в пять раз меньше - 148 и 122 тысячи соответственно. Прием заявок от исполнителей продлится до 13 июля.

Константин Леньков