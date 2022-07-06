Чиновники проверяют информацию о загрязнении Красного озера

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу сообщило о поступлении жалоб на загрязнение Красного озера в Приозерском районе коммунальными стоками. Специалисты успели побывать на месте и взять пробы сточных вод. Они изучили канализационные очистные в прилегающей к водоему деревне Красноозерное и установили, что оборудование пребывает в неудовлетворительном состоянии и не в состоянии в достаточной мере очищать стоки, идущие от жителей поселка.

Если в пробах выявят повышенную концентрацию нефтепродуктов, тяжелых металлов и элементов азотной группы, то внеплановая проверка ожидает ГУП "Леноблводоканал", в чьем пользовании пребывают очистные.