ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:41

Чиновники проверяют информацию о загрязнении Красного озера

фото ЗакС политика Чиновники проверяют информацию о загрязнении Красного озера

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу сообщило о поступлении жалоб на загрязнение Красного озера в Приозерском районе коммунальными стоками. Специалисты успели побывать на месте и взять пробы сточных вод. Они изучили канализационные очистные в прилегающей к водоему деревне Красноозерное и установили, что оборудование пребывает в неудовлетворительном состоянии и не в состоянии в достаточной мере очищать стоки, идущие от жителей поселка.

Если в пробах выявят повышенную концентрацию нефтепродуктов, тяжелых металлов и элементов азотной группы, то внеплановая проверка ожидает ГУП "Леноблводоканал", в чьем пользовании пребывают очистные.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама