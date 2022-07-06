Чиновники хотят провести в Петербурге чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?"

Представители петербургского комитета по развитию туризма в ходе завершившегося международного фестиваля интеллектуальных игр "Белые ночи" провели для гостей презентацию города. В планы еее авторов входит подача заявки на проведение в российском мегаполисе в следующем году чемпионата мира по игре "Что? Где Когда?", о чем сообщает пресс-служба комитета.

"В городе есть многое, что станет аргументом в пользу проведения ярких и масштабных мероприятий именно здесь. В Северной столице всегда найдется правильный ответ на любой вопрос их организаторов, даже таких высокоинтеллектуальных, как игроки "Что? Где? Когда?"", - считает глава комитета Сергей Корнеев.

Для популяризации города как площадки для межднуродных интеллектуальных соревнований в апреле Конгрессно-выставочное бюро, подведомственное комитету, заключило партнерское соглашение с Интеллектуальным клубом "Коломна".

фото: Что? Где? Когда? / Youtube (скриншот)