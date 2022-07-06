По делу о хищении денег на работах в Эрмитаже экс-замминистра культуры получил реальный срок

Суд в Москве приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего замминистра культуры Григория Пирумова по делу о мошенничестве при строительных работах в Эрмитаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Куприянова.

Другой фигурант дела Никита Колесников получил восемь лет реального срока, остальным членам преступного сообщества досталось условное наказание. Первоначально дело рассматривалось в Куйбышевском районном суде Петербурга.

По версии следствия, Пирумов в 2015 году стал сооснователем преступной группы, имевшей целью похитить средства на реконструкции Эрмитажа. Через подконтрольное себе ООО "МехСтройТранс", как гласят материалы дела, подельники смогли похитить 900 млн рублей при подрядных работах. Примечательно, что по еще одному экономическому делу, связанному с реставрацией, бывший чиновник уже получал полтора года заключения в 2017 году.