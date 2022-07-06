Смольный потратит на международную неделю балалайки до 6,6 млн рублей

Комитет по внешним связям Петербурга собирается выделить на проведение ежегодной Петербургской международной недели балалайки до 6,6 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 5 июля. В рамках фестиваля планируют провести мастер-классы, концерты и театрализованные представления.

Ориентировочный срок проведения мероприятия назначен на начало августа. На него хотят пригласить балалаечников не только из России, но и из других стран. Всего планируется привлечь от 60 до 80 участников. Фестиваль балалайки, по задумке заказчиков, должен укрепить позитивный имидж России и Петербурга в мировом сообществе.

Лейтмотивом фестиваля должно стать музыкальное состязание "Балалайка Батл, Фрак VS Джинсы". Предполагается, что это будет поединок между разными направлениями игры на народном инструменте: от академической классики до современных жанров (даже рэп). Правда, победители баттла уже предопределены. Согласно аукционной документации, ими станут музыка и дружба.

В программе мероприятия, кроме выступлений артистов и интерактивных занятий, запланированы экскурсии в историческом парке "Россия - моя история" и на Пискаревском кладбище. Также в рамках фестиваля организуют городок "Балалайкер" и показ фильма "Тайна трех струн".

Самой затратной частью фестиваля станет оплата выступлений музыкальных коллективов. Их оценили в 1,2 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей собираются выделить на аренду и техническое оснащение сценической площадки. Городок "Балалайкер", где будут работать зоны "Балалаечные Страдивариусы", "Кружок любителей игры на балалайке" и "Русская ярмарка", обойдется бюджету в 954 тысячи рублей. Еще 152 тысячи собираются на информационную поддержку мероприятия: съемку видеороликов и написание репортажей о событии.

В прошлом году комитет по внешним связям потратил на проведение международной недели балалайки 4,8 млн рублей. Исполнителем стала ассоциация по содействию развитию культурных проектов "Культурная инициатива".

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru