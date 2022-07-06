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Госдума завершила весеннюю сессию, успев принять более 350 законов

фото ЗакС политика Госдума завершила весеннюю сессию, успев принять более 350 законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы законодательного органа, завершившего 6 июля весеннюю сессию. За минувшее полугодие парламентарии восьмого созыва приняли 361 закон, из которых более трети (35,2%) Володин называет социально значимыми. В свою очередь, не дошли до рассмотрения 1203 законопроекта.

Единоросс подчеркнул, что у политиков не бывает отпусков, и призвал коллег в течение оставшихся летних недель подумать над способами помощи населению Донбасса и при желании посетить самопровозглашенные ДНР и ЛНР, не пропуская пленарных заседаний.

В следующей сессии Госдумы, которая стартует 13 сентября, важнейшей для Володина темой законотворчества должно будет стать импортозамещение. Депутат предложил во время будущих "правительственных часов" активнее комментировать и оценивать работу структур, сосредоточенных на импортозамещении и подведомственных различным министерствам.


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