Госдума завершила весеннюю сессию, успев принять более 350 законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы законодательного органа, завершившего 6 июля весеннюю сессию. За минувшее полугодие парламентарии восьмого созыва приняли 361 закон, из которых более трети (35,2%) Володин называет социально значимыми. В свою очередь, не дошли до рассмотрения 1203 законопроекта.

Единоросс подчеркнул, что у политиков не бывает отпусков, и призвал коллег в течение оставшихся летних недель подумать над способами помощи населению Донбасса и при желании посетить самопровозглашенные ДНР и ЛНР, не пропуская пленарных заседаний.

В следующей сессии Госдумы, которая стартует 13 сентября, важнейшей для Володина темой законотворчества должно будет стать импортозамещение. Депутат предложил во время будущих "правительственных часов" активнее комментировать и оценивать работу структур, сосредоточенных на импортозамещении и подведомственных различным министерствам.