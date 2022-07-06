Смольный предоставит субсидии частным школам

В Петербурге частные образовательные организации получат в 2022 году субсидии от городской администрации, сообщила 6 июля пресс-служба губернатора. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

"Документ утверждает порядки предоставления субсидий частным образовательным организациям для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ для детей", — уточнили в Смольном. Деньги предназначаются на оплату труда работников, закупку учебников, средств обучения и игрушек. Потратить их на содержание зданий и оплату коммунальных услуг будет запрещено.

В 2022-2024 годах город переведет частным образовательным учреждениям свыше 667 миллионов рублей. Из них почти 511 миллионов уйдут школам, почти 124 миллиона достанутся дошкольным учреждениям, а 32 миллиона — организациям дополнительного образования. В 2022 году субсидии получат 33 детских сада, 38 школ и 11 учреждений допобразования.