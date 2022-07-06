Бельский проверил сообщения о нелегальной свалке в Московском районе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заинтересовался несанкционированной свалкой на Витебском проспекте. После жалобы местной жительницы глава городского парламента лично отправился убедиться в проблеме. Отчет о поездке Бельский опубликовал в своем Telegram-канале 6 июля.

После осмотра нелегальной свалки, Бельский написал, что районная администрация установит возле свалки две камеры. С их помощью собираются найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Пока злоумышленников будут вычислять по камерам, чиновники поэтапно займутся очисткой участка. Председатель ЗакСа поручил депутату Андрею Малкову взять ситуацию под контроль.

Петербуржцы жалуются на свалку возле Витебского проспекта минимум с 2020 года. Жители прилегающего жилого комплекса "Квартет" неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему.

Константин Леньков / фото: Telegram-канал Александра Бельского