К 2024 году ГУП "ТЭК" намерено отказаться от котельных на мазуте и угле

В Петербурге дан старт программе перевода котельных с угля и мазута на газ и электричество, гласит выпущенное 6 июля сообщение комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До 2024 года ГУП "ТЭК" должно модернизировать еще 25 котельных в придачу к двум уже газифицированным в последнее время.

Согласно планам, на газовое топливо будут переведены 17 котельных, из которых 13 сейчас работают на угле, три на дизеле и одна — на мазуте. Еще семь угольных котельных оснастят электрокотлами, а котельную на Петергофском шоссе, 27, попросту закроют, переподключив ее абонентов на тепловые сети АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Работы развернутся на котельных в Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Приморском и Пушкинском районах, а также в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти. Всего на модернизацию планируется потратить 812 миллионов рублей.

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