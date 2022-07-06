В Петербурге отремонтировали разводной механизм 1-го Елагина моста

В рамках капитального ремонта 1-го Елагина моста специалисты завершили монтаж его разводного механизма, который не ремонтировался более сорока лет, о чем пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора по производству АО "ПО "Возрождение" Андрея Иванова. По его словам, мост к началу работ пребывал "в отвратительном состоянии" и не разводился. Уже больше года движение перенаправили по 2-му и 3-му Елагиным мостам.

"Разводной механизм останется старым, он будет полностью отреставрирован, уже проведена его ревизия и установка. Сейчас производится монтаж крыла разводного пролета", - рассказал Иванов.

Полностью капремонт завершат до конца года.

Мост, соединяющий Крестовский и Елагин острова, отсчитывает свою историю с начала XIX века. Металлическим он стал только в 1950-х годах, а последний капитальный ремонт переживал в середине 1970-х.