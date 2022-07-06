ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:40

В Петербурге отремонтировали разводной механизм 1-го Елагина моста

фото ЗакС политика В Петербурге отремонтировали разводной механизм 1-го Елагина моста

В рамках капитального ремонта 1-го Елагина моста специалисты завершили монтаж его разводного механизма, который не ремонтировался более сорока лет, о чем пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора по производству АО "ПО "Возрождение" Андрея Иванова. По его словам, мост к началу работ пребывал "в отвратительном состоянии" и не разводился. Уже больше года движение перенаправили по 2-му и 3-му Елагиным мостам.

"Разводной механизм останется старым, он будет полностью отреставрирован, уже проведена его ревизия и установка. Сейчас производится монтаж крыла разводного пролета", - рассказал Иванов.

Полностью капремонт завершат до конца года.

Мост, соединяющий Крестовский и Елагин острова, отсчитывает свою историю с начала XIX века. Металлическим он стал только в 1950-х годах, а последний капитальный ремонт переживал в середине 1970-х.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама