Суд арестовал помощника главы МВД Умнова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД, генерала Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), сообщают "РИА Новости". По информации издания, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое запрашивало арест на два месяца.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные следствия и свидетелей. Срок следствия по делу установлен до 5 октября, передают "РИА Новости".

Также Басманный суд арестовал бывшую главу отдела правового обеспечения Управления ГИБДД Елена Копьёва и бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. По делу задержан еще и начальник УГИБДД ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Алексей Семенов. По нему суд пока решения не принял.

Всем участникам дела вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщали в МВД России. Там уточнили, что обвиняемые якобы использовали средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" в личных целях.