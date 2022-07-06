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Суд арестовал помощника главы МВД Умнова на два месяца

фото ЗакС политика Суд арестовал помощника главы МВД Умнова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД, генерала Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), сообщают "РИА Новости". По информации издания, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое запрашивало арест на два месяца.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные следствия и свидетелей. Срок следствия по делу установлен до 5 октября, передают "РИА Новости".

Также Басманный суд арестовал бывшую главу отдела правового обеспечения Управления ГИБДД Елена Копьёва и бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. По делу задержан еще и начальник УГИБДД ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Алексей Семенов. По нему суд пока решения не принял.

Всем участникам дела вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщали в МВД России. Там уточнили, что обвиняемые якобы использовали средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" в личных целях.


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