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Дело блогера Юрия Хованского дошло до суда со смягчённым обвинением

фото ЗакС политика Дело блогера Юрия Хованского дошло до суда со смягчённым обвинением

Уголовное дело блогера Юрия Хованского передали в суд: ему смягчили обвинение, переквалифицировав инкриминируемую ранее часть 2 ст. 205.2 на часть 1, сообщается в Telegram-канале в его поддержку. Следствие убрало утяжеляющий признак в виде оправдания терроризма через интернет.

Часть 1 ст. 205.2 — "Оправдание терроризма". По ней подсудимому может грозить срок от 2 до 5 лет колонии. Срок давности составляет 6 лет.

По инкриминируемой Хованскому ранее "тяжкой" ч. 2 предполагалось наказание от 2 до 7 лет колонии, а срок давности составляет 10 лет.

По словам адвоката Александра Передрука, квалификация преступления изменена таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истекшим, что в итоге помогло бы Хованскому избежать тюрьмы.

Напомним, в конце декабря прошлого года Хованского, который более полугода провёл в СИЗО, отпустили домой. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте, который произошёл в Москве в театре на Дубровке в 2002 году. Как полагают следователи, блогер якобы исполнил данную композицию во время стрима 2018 года, при этом показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Следует уточнить, что статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе РФ только в 2016 году.


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