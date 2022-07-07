"Ведомости": Сеть закрывшихся кофеен Starbucks может приобрести ресторатор Пинский

Ресторатор Антон Пинский рассматривает покупку сети кофеен Starbucks, которая весной ушла из России на фоне событий на Украине, делятся в четверг, 7 июля, "Ведомости".

По информации издания, сделку могут заключить до конца июля. По условиям соглашения, Пинскому отойдёт право аренды всех кофеен с ремонтом. При этом пользоваться брендом Starbuck, равно как и выпускаемой им продукции, будет нельзя.

Владельцу предстоит провести ребрендинг, как это ранее было сделано с закрывшимися "Макдональдсами", вместо которых появились рестораны "Вкусно — и точка".

Сам Пинский информацию о возможной покупке Starbucks никак пока не комментировал.