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Новости 11:15

РКН заблокировал сервис электронной почты Swisscows из-за рассылок лжеминеров

фото ЗакС политика РКН заблокировал сервис электронной почты Swisscows из-за рассылок лжеминеров

Швейцарский сервис защищенной электронной почты Swisscows стал недоступен в России из-за противозаконных рассылок, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на ответ от Роскомнадзора. Блокировку санкционировали еще 4 июля.

"Доступ к ресурсу swisscows.email ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Основанием для ограничения доступа стала рассылка почтовым сервисом многочисленных ложных сообщений о минировании зданий, принадлежащих органам государственной власти РФ", - рассказали в надзорном ведомстве.

Организация "Роскомсвобода" обратила внимание, что блокируются все домены и поддомены почтового сервиса. Особенностью Swisscows является то, что сервис не хранит данные пользователей и историю их поисковых запросов и что ящик доступен только его владельцу.


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