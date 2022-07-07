РКН заблокировал сервис электронной почты Swisscows из-за рассылок лжеминеров

Швейцарский сервис защищенной электронной почты Swisscows стал недоступен в России из-за противозаконных рассылок, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на ответ от Роскомнадзора. Блокировку санкционировали еще 4 июля.

"Доступ к ресурсу swisscows.email ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Основанием для ограничения доступа стала рассылка почтовым сервисом многочисленных ложных сообщений о минировании зданий, принадлежащих органам государственной власти РФ", - рассказали в надзорном ведомстве.

Организация "Роскомсвобода" обратила внимание, что блокируются все домены и поддомены почтового сервиса. Особенностью Swisscows является то, что сервис не хранит данные пользователей и историю их поисковых запросов и что ящик доступен только его владельцу.