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Новости 11:23

"Городки вне политики": В Ленобласти пройдёт Чемпионат мира по городошному спорту

фото ЗакС политика "Городки вне политики": В Ленобласти пройдёт Чемпионат мира по городошному спорту

В Ленинградской области пройдёт Чемпионат мира по городошному спорту, информирует пресс-служба правительства региона. Состязание состоится с 31 июля по 8 августа.

Уточняется, что политическая обстановка не повлияла на международный состав участников турнира.

"Хорошая новость: городки вне политики. На участие в соревнованиях заявились спортсмены из 6 стран: России, Германии, Эстонии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана", - указывается в сообщении пресс-служба.

Россия выставила на чемпионат 27 спортсменов.

Состязание пройдёт в Центре физической культуры, спорта и молодежной политики Приозерска. Комплекс построили в 2020 году. На его площадке могут проходить соревнования международного уровня.

Фото: сайт правительства Ленобласти


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