Петербургские чиновники попросили ПГУПС привести в порядок едва не уничтоженное граффити с голубем

В Адмиралтейском районе разрешился конфликт вокруг настенного изображения, несколько десятилетий существующего во дворе дома на Перевозной улице. Как пишет "Бумага", на неделе коммунальщики неудачно попытались закрасить граффити с голубем мира, что произошло якобы по жалобе одного из жильцов. Такую версию предложила в своей группе "ВКонтакте" администрация Адмиралтейского района, добавив, что самим чиновникам "голубь нравится".

После споров в комментариях администрация пообещала сохранить изображение и даже попросила собственника здания общежития на Перевозной смыть краску, которой ранее попытались закрасить рисунок. Дом находится на балансе у Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).