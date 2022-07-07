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На доме на Петроградской стороне поселилась "Гопгулия"

фото ЗакС политика На доме на Петроградской стороне поселилась "Гопгулия"

На территории Петроградского района появился новый арт-объект — "Гопгулия". О работе рассказал в своих социальных сетях её автор Алексей Грибель. Инсталляция "сидит" на доме, примыкающем к скверу Виктора Цоя.

Миниатюрная скульптура "Гопгулия" представляет собой горгулью в виде молодого человека в костюме "Адидас", сидящего на корточках.

"Есть поверье, что если бросить "Гопгулии" монетку, то есть вероятность задобрить духов темных улиц и на тебя не будут нападать в темной подворотне или требовать за что-то пояснить. А быть может, и темный переулок благодаря вашему вниманию перестанет быть таким мрачным", — рассказал о сути своей работы Грибель.

Ранее художник вылепил руки дому на Васильевском острове, чтобы он мог "сам себя отремонтировать".

Фото: соцсети Алексея Грибеля


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