С начала 2022 года в Россию пришли только два новых иностранных бренда

За первые полгода с начала 2022 года в Россию пришли лишь два новых международных бренда, следует из данных, опубликованных компанией Knight Frank Russia, которые приводит "Деловой Петербург".

Аналитики подсчитали, что показатель по выходу на российский рынок новых игроков упал на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На тот момент в страну пришли семь ретейлеров.

В первом полугодии текущего года в Москве начал работать моно-бутик Vilhelm Parfumerie. Кроме того, в Краснодар пришёл первый магазин из китайской сети спорттоваров Li-Ning, продающий под этим брендом одежду и обувь.

Выйти на отечественный рынок планируют по большей части бренды из Турции. Это сети ресторанов фастфуда Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica. Также в РФ могут начать продавать одежду таких производителей, как adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol.

После начала военной "спецоперации" Россию покинули свыше 180 иностранных компаний. Подавляющее большинство ушедших — fashion-сегмент (19%), затем идут автомобильные компании (12%), продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%).