Чиновники увидели признаки самозахвата участков в водоохранной зоне реки Утки

Сотрудники Всеволожского отдела управления Росреестра по Ленобласти подтвердили, что в районе деревни Новосаратовка, в промзоне Уткина Заводь выявлены признаки незаконного захвата земель, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена. Ответ чиновников пришел экоактивистам из движения "Зеленый фронт", ранее проводившим общественный мониторинг местности.

Согласно описанию активистов, в природоохранной зоне реки Утки наблюдаются стоянка, точка по техническому обслуживанию автомобилей, а также различные склады. По оценкам "Зеленого фронта", комплекс объектов значительно превышает частную территорию, а объем незаконно захваченной земли превышает 1,1 га.

Оперативно привлечь к ответственности предполагаемых нарушителей мешает мораторий на проверки бизнесменов, введенный до конца года. Вместо этого представители Росреестра рассматривают возможность вынесения предостережения.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)