ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:48

Чиновники увидели признаки самозахвата участков в водоохранной зоне реки Утки

фото ЗакС политика Чиновники увидели признаки самозахвата участков в водоохранной зоне реки Утки

Сотрудники Всеволожского отдела управления Росреестра по Ленобласти подтвердили, что в районе деревни Новосаратовка, в промзоне Уткина Заводь выявлены признаки незаконного захвата земель, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена. Ответ чиновников пришел экоактивистам из движения "Зеленый фронт", ранее проводившим общественный мониторинг местности.

Согласно описанию активистов, в природоохранной зоне реки Утки наблюдаются стоянка, точка по техническому обслуживанию автомобилей, а также различные склады. По оценкам "Зеленого фронта", комплекс объектов значительно превышает частную территорию, а объем незаконно захваченной земли превышает 1,1 га.

Оперативно привлечь к ответственности предполагаемых нарушителей мешает мораторий на проверки бизнесменов, введенный до конца года. Вместо этого представители Росреестра рассматривают возможность вынесения предостережения.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама