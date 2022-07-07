Борис Джонсон решил оставить пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонс объявил об уходе с занимаемого поста. Заявление прозвучало во время пресс-конференции, которая проходит в эти минуты у его резиденции на Даунинг-стрит. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Кроме того, Джонсон решил оставить также пост лидера Консервативной партии.

Несмотря на обозначенное решение, политик продолжит занимать обозначенные должности вплоть до новых выборов. Когда они состоятся - пока не конкретизируется, однако уточняется, что это произойдёт уже в ближайшее время.

Наконец, Джонсон заявил, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется". Ранее Соединённое Королевство поставляло стране вооружение.

В последнее время Джонсона часто критиковали за резкие решения, которые он принимал. На фоне кризиса британское правительство стали массово покидать министры - ушли свыше 50 его членов.