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Новости 14:51

Борис Джонсон решил оставить пост премьер-министра Великобритании

фото ЗакС политика Борис Джонсон решил оставить пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонс объявил об уходе с занимаемого поста. Заявление прозвучало во время пресс-конференции, которая проходит в эти минуты у его резиденции на Даунинг-стрит. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Кроме того, Джонсон решил оставить также пост лидера Консервативной партии.

Несмотря на обозначенное решение, политик продолжит занимать обозначенные должности вплоть до новых выборов. Когда они состоятся - пока не конкретизируется, однако уточняется, что это произойдёт уже в ближайшее время.

Наконец, Джонсон заявил, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется". Ранее Соединённое Королевство поставляло стране вооружение.

В последнее время Джонсона часто критиковали за резкие решения, которые он принимал. На фоне кризиса британское правительство стали массово покидать министры - ушли свыше 50 его членов.


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