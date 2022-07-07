Петербургского полицейского обвинили в получении взяток от мигрантов

В Петербурге возбудили уголовное дело против старшего участкового уполномоченного 66-го отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Силовику предъявили обвинение в получении взяток от мигранта за непривлечение последнего вместе с его коллегами к административной ответственности из-за нарушений миграционного законодательства. По версии следствия, с марта по май коррупционные деньги передавались из рук в руки несколько раз, и общая их сумма составила 30 тысяч рублей.

Отмечается, что полицейскому избрали меру пресечения, но не уточняется, какую именно.