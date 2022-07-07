Обновлённые оранжереи Таврического сада сдадут раньше срока, в 2024 году

Открытие общественного пространства в оранжереях Таврического сада произойдёт раньше срока: Смольный и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома пришли к соглашению, что объект будет введён в эксплуатацию не в 2025 году, а в 2024-м, передаёт "Фонтанка".

Строительство ведётся на условиях концессионного соглашения, которое было заключено между городскими властями и инвесторами в 2021 году. На месте запущенных оранжерей впоследствии появится новый культурно-досуговый центр.

Предполагается возведение социально-культурного объекта с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями.

В возведение досуговой площадки вложат не менее 700 млн рублей. Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома стал единственным участником конкурса, который комитет по инвестициям объявил в 2020 году.

фото: gov.spb.ru