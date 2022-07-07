Депутаты Петербурга подготовили проект федерального закона об аттракционах

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Константин Чебыкин и Антон Рудаков подготовили федеральный законопроект по регулированию работы аттракционов. Единороссы предлагают направить проект закона в Государственную думу.

В документе прописаны полномочия органов власти по регулированию деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. В частности, по законопроекту правительство России должно установить общие технические требования к аттракционам, к контролю за их работой и другое.

Также проект закона устанавливает, что нужен единый госреестр устройств для развлечения. В нем должна содержаться информация о местонахождении аттракциона, его собственнике, о техосмотре и другом.

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат Чебыкин сообщил, что предложенный документ был отредактирован после его обсуждения с петербургским Ростехнадзором. Парламентарий напомнил, что в России нет единого закона по регламентированию работы аттракционов.

- Когда надзорные ведомства начинают проверять, они руководствуются статьями, подпунктами то одного федерального закона, то другого. <...> У нас, к сожалению, в регионах надзорные органы трактуют все по-разному. Поэтому мы и предложили разработать единый федеральный закон, по которому правительство Российской Федерации прописало бы полномочия по безопасности эксплуатации аттракционов, - сказал Чебыкин.

Он добавил, что зачастую летом в парках появляются различные развлекательные устройства. Их владельцы тоже не всегда одинаково трактуют требования из существующих законов, считает депутат.

София Саттарова