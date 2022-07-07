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Гости фестиваля "Кинолес" в Петербурге смогут снять собственные фильмы

фото ЗакС политика Гости фестиваля "Кинолес" в Петербурге смогут снять собственные фильмы

Любой из посетителей предстоящего фестиваля "Кинолес" в Лисьем Носу получит возможность под руководством профессионалов снять свой короткометражный фильм или выступить в роли актера. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил арт-директор фестиваля Николай Котяш. Получившийся ролик длиной от двух до пяти минут его автор или участник сможет вместе со всеми желающими увидеть в киношатре.

"Каждый может записаться в этот павильон и в составе небольшой группы - примерно 6-8 человек - в течение полутора или двух часов снять кино под руководством куратора режиссера и куратора оператора", - рассказал Котяш.

Основную программу фестиваля составят 18 короткометражных фильмов, снятых в том числе молодыми победителями международных конкурсов. Жюри возглавляет ученик Александра Сокурова Владимир Битоков.

Фестиваль пройдет с 13 по 17 июля на пляже "Морские дубки".


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