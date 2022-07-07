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Новости 17:41

Петербургу выделили свыше 4 млрд рублей на создание Особых экономических зон

фото ЗакС политика Петербургу выделили свыше 4 млрд рублей на создание Особых экономических зон

Петербургу предоставят 4,4 млрд рублей в качестве компенсации затрат на учреждение Особых экономических зон (ОЭЗ): средства будут выделены из федерального бюджета, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Обозначенная сумма — это средства, которые начиная с 2018 года регион уже потратил на создание ОЭЗ. Деньги выделят в три этапа, начиная с этого года. 

На сегодняшний день резидентами Особой экономической зоны Петербурга являются 67 компаний. Общая сумма инвестирования в различного рода проекты превышает 160 млрд рублей. ОЭЗ расположилась на двух территориях города — "Нойдорф" в Стрельне и "Новоорловская" в Приморском районе.

ОЭЗ технико-внедренческого типа введена в Северной столице в период до 2054 года.


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